В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 710 684 жителя

В Удмуртии хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 710 684 человека.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививочная кампания в республике продолжается.

«На данный момент в медицинских организациях Удмуртской Республики в наличии достаточное количество вакцины, в том числе назальной. На сегодняшний день первую аппликацию назальной вакциной сделали уже 15 680 жителей Удмуртии», — заявила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Сделать прививку можно как в поликлинике по месту жительства, так и в Республиканском центре общественного здоровья, передаёт izhlife.ru.

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