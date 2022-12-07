В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 710 684 жителя
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Прививочная кампания в республике продолжается.
«На данный момент в медицинских организациях Удмуртской Республики в наличии достаточное количество вакцины, в том числе назальной. На сегодняшний день первую аппликацию назальной вакциной сделали уже 15 680 жителей Удмуртии», — заявила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.
Сделать прививку можно как в поликлинике по месту жительства, так и в Республиканском центре общественного здоровья, передаёт izhlife.ru.
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