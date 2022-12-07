В Томской области выявили 51 случай COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 51 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 572. Вылечились 155 930 жителей, в том числе 91 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыли 27 групп в детсадах и 18 классов в общеобразовательных организациях, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.