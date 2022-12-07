Профилактолог Токарев посоветовал соблюдать правила личной гигиены для защиты от ОРВИ

Главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

«Важной мерой профилактики ОРВИ является обязательно мытьё рук и лица тёплой водой с мылом после возвращения с улицы. Также необходимо носить с собой маску и надевать её в местах большого скопления людей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также желательно вести здоровый образ жизни.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.