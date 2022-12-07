Глава Союза десантников на Урале отправился в зону СВО с подпиской о невыезде
- РИА Новости
«Не явился подсудимый», — приводит ТАСС слова судьи Верх-Исетского районного суда.
Она также огласила справку регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, согласно которой Тетерин отбыл в зону проведения СВО, дата его возвращения неизвестна.
Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении Тетерина.
По информации местных СМИ, его задержали 17 ноября по подозрению в посредничестве при передаче взятки.