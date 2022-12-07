Глава Союза десантников на Урале отправился в зону СВО с подпиской о невыезде

Заседание по уголовному делу о взятках в отношении председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина перенесено на 29 декабря, так как обвиняемый отправился в зону проведения спецоперации.

«Не явился подсудимый», — приводит ТАСС слова судьи Верх-Исетского районного суда.

Она также огласила справку регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, согласно которой Тетерин отбыл в зону проведения СВО, дата его возвращения неизвестна.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении Тетерина.

По информации местных СМИ, его задержали 17 ноября по подозрению в посредничестве при передаче взятки.