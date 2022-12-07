Путин призвал найти общие решения по возмещению украденных мошенниками средств граждан

Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что необходимо выработать общие решения по возмещению украденных мошенниками средств со счетов граждан.

По его словам, большинство банков в подобных случаях возмещают гражданам украденные средства.

При этом президент согласился с необходимостью выработки какого-то общего подхода к решению подобных вопросов.

В ноябре в ЦБ сообщили, что кибермошенники похитили у граждан России почти 4 млрд рублей в III квартале текущего года, осуществив денежные переводы без согласия клиентов.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.