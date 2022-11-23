В ЦБ сообщили, что мошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в III квартале 2022 года

Кибермошенники похитили у граждан России почти 4 млрд рублей в III квартале текущего года, осуществив денежные переводы без согласия клиентов.

РИА Новости