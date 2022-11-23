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В ЦБ сообщили, что мошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в III квартале 2022 года

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Кибермошенники похитили у граждан России почти 4 млрд рублей в III квартале текущего года, осуществив денежные переводы без согласия клиентов.
В ЦБ сообщили, что мошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в III квартале 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центробанке России.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.

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