Новогодние буквы М установят у входов 20 станций метро Москвы

Новогодние буквы М разместят у входов 20 станций и внутри ещё трёх станций Московского метрополитена.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«Это те самые конструкции, которые ставили в прошлом году, — они целый год ждали новогодних праздников и стали неотъемлемой частью оформления города», — говорится в сообщении.

Увидеть буквы М можно будет, в частности, у станций «Добрынинская», «Краснопресненская», «Киевская» (Киевская площадь), «Белорусская» и «Комсомольская», а также в аванзале «Курской» и в вестибюле Кольцевой линии на станции «Таганская».

Ранее сообщалось, что метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.