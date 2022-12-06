Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала заявил, что метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

«Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме», — цитирует его РИА Новости.

Также Ликсутов добавил, что работа части наземных маршрутов в новогоднюю ночь будет продлена.

Вместе с этим он добавил, что на транспорте будут усилены меры безопасности.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься ниже -10 °С.