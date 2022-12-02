Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься ниже -10 °С.

«В связи с тем, что декабрь у нас ожидается холоднее нормы, наверное, логично ожидать, что новогодние сутки тоже будут морозными», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, обычно высота снежного покрова на Новый год в столице достигает 17—18 см, но если будет антициклональная погода, то снега может быть и мало.

Тем временем в начале декабря в Магаданскую область пришёл снежный циклон, передаёт ОТР. В регионе наблюдается сильная метель. В Магадане отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.