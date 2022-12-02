Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь

Короткая ссылка
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься ниже -10 °С.
Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В связи с тем, что декабрь у нас ожидается холоднее нормы, наверное, логично ожидать, что новогодние сутки тоже будут морозными», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, обычно высота снежного покрова на Новый год в столице достигает 17—18 см, но если будет антициклональная погода, то снега может быть и мало.

Тем временем в начале декабря в Магаданскую область пришёл снежный циклон, передаёт ОТР. В регионе наблюдается сильная метель. В Магадане отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить