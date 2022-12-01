Автомобилистов из Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на дорогах
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
В большинстве районов среднесуточные температуры воздуха будут ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
«В связи с этим ФКУ «Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными за рулём, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — отметили в пресс-службе организации.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра 22 м/с.