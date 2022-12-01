Автомобилистов из Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на дорогах

Автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

В большинстве районов среднесуточные температуры воздуха будут ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

«В связи с этим ФКУ «Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными за рулём, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра 22 м/с.