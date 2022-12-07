Узнать больше

Бронетанковый ремзавод передал Минобороны модернизированные БТР-82АМ

Короткая ссылка
Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ), входящий в концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), передал Министерству обороны модернизированные БТР-82АМ.
Бронетанковый ремзавод передал Минобороны модернизированные БТР-82АМ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

В сообщении говорится, что АО «81 БТРЗ» провёл плановый ремонт и модернизацию БТР-80. 

Боевые машины привели к виду БТР-82АМ, провели необходимые испытания и передали представителям российского оборонного ведомства, сообщили в концерне.

Ранее «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.

До этого Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить