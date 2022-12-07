Бронетанковый ремзавод передал Минобороны модернизированные БТР-82АМ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
В сообщении говорится, что АО «81 БТРЗ» провёл плановый ремонт и модернизацию БТР-80.
Боевые машины привели к виду БТР-82АМ, провели необходимые испытания и передали представителям российского оборонного ведомства, сообщили в концерне.
Ранее «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.
До этого Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2.