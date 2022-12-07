Бронетанковый ремзавод передал Минобороны модернизированные БТР-82АМ

Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ), входящий в концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), передал Министерству обороны модернизированные БТР-82АМ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

В сообщении говорится, что АО «81 БТРЗ» провёл плановый ремонт и модернизацию БТР-80.

Боевые машины привели к виду БТР-82АМ, провели необходимые испытания и передали представителям российского оборонного ведомства, сообщили в концерне.

Ранее «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.

До этого Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2.