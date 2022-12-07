В Москве более 111 тысяч молодых специалистов нашли работу через службу занятости

В Москве более 111 тыс. молодых специалистов нашли работу благодаря столичной службе занятости с начала 2019 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, у молодых специалистов нет большого опыта, но они обладают рядом других преимуществ, среди которых обучаемость, высокая адаптивность, креативное мышление.

По словам заммэра, более 60% таких соискателей, обратившихся в службу занятости, находят работу.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутёры определяют достойных соискателей.