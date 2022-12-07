В Москве более 111 тысяч молодых специалистов нашли работу через службу занятости
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметила Ракова, у молодых специалистов нет большого опыта, но они обладают рядом других преимуществ, среди которых обучаемость, высокая адаптивность, креативное мышление.
По словам заммэра, более 60% таких соискателей, обратившихся в службу занятости, находят работу.
Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутёры определяют достойных соискателей.