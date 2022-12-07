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Лидер «Новых людей» Нечаев допустил выдвижение Кудрина в президенты от партии

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не исключил возможности выдвижения кандидатуры бывшего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в президенты от партии. Об этом Нечаев заявил РИА Новости.
Лидер «Новых людей» Нечаев допустил выдвижение Кудрина в президенты от партии
  • РИА Новости

Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что «Новые люди» хотят выдвинуть кандидатуру Кудрина на пост президента. 

По словам Нечаева, в политсиле уважают Кудрина как политика и единомышленника. Партия намерена пригласить Кудрина на свой съезд.

При этом лидер «Новых людей» добавил, что конфигурацию участия в президентских выборах в партии будут рассматривать «ближе к делу». 

«Пока не исключаем никаких вариантов», — сказал он.

Следующие президентские выборы в России планируются в марте 2024 года.

Ранее Кудрин заявил о принятии от «Яндекса» предложения стать советником по корпоративному развитию.

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты.

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