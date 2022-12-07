Лидер «Новых людей» Нечаев допустил выдвижение Кудрина в президенты от партии
- РИА Новости
Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что «Новые люди» хотят выдвинуть кандидатуру Кудрина на пост президента.
По словам Нечаева, в политсиле уважают Кудрина как политика и единомышленника. Партия намерена пригласить Кудрина на свой съезд.
При этом лидер «Новых людей» добавил, что конфигурацию участия в президентских выборах в партии будут рассматривать «ближе к делу».
«Пока не исключаем никаких вариантов», — сказал он.
Следующие президентские выборы в России планируются в марте 2024 года.
Ранее Кудрин заявил о принятии от «Яндекса» предложения стать советником по корпоративному развитию.
30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты.