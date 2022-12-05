Кудрин заявил о принятии предложения стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Алексей Кудрин заявил о принятии от «Яндекса» предложения стать советником по корпоративному развитию.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кудрина, вместе с менеджментом он будет участвовать в разработке корпоративной структуры нового холдинга.

Он отметил, что одной из главных его задач будет оказание помощи в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса».

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты.

25 ноября сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.