Кудрин заявил о принятии предложения стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Кудрина, вместе с менеджментом он будет участвовать в разработке корпоративной структуры нового холдинга.
Он отметил, что одной из главных его задач будет оказание помощи в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса».
30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты.
25 ноября сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.