Кудрин заявил о принятии предложения стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»

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Алексей Кудрин заявил о принятии от «Яндекса» предложения стать советником по корпоративному развитию.
Кудрин заявил о принятии предложения стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кудрина, вместе с менеджментом он будет участвовать в разработке корпоративной структуры нового холдинга.

Он отметил, что одной из главных его задач будет оказание помощи в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса».

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты.

25 ноября сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу, которая сохранит за собой бренд компании.

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