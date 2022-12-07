В Новой Москве возведут четыре объекта образования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ТиНАО будут возведены четыре объекта образования.

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, город согласовал два договора участия, по которым инвестор построит и передаст Москве три образовательных комплекса, состоящих из школ и детских садов, а также один отдельный детский сад.

Образовательные учреждения рассчитаны на более чем 4 тыс. человек. Стоимость объектов составит около 9,9 млрд рублей.

Строительство новых образовательных объектов в ТиНАО завершится в 2026—2028 годах.

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