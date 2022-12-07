Узнать больше

В Новой Москве возведут четыре объекта образования

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ТиНАО будут возведены четыре объекта образования.
В Новой Москве возведут четыре объекта образования
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, город согласовал два договора участия, по которым инвестор построит и передаст Москве три образовательных комплекса, состоящих из школ и детских садов, а также один отдельный детский сад.

Образовательные учреждения рассчитаны на более чем 4 тыс. человек. Стоимость объектов составит около 9,9 млрд рублей.

Строительство новых образовательных объектов в ТиНАО завершится в 2026—2028 годах.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить