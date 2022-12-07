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Врио главы ДНР Пушилин подтвердил гибель 16 человек в ДТП с грузовиком

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель 16 человек в ДТП на трассе между Торезом и Шахтёрском, четыре человека пострадали.
Врио главы ДНР Пушилин подтвердил гибель 16 человек в ДТП с грузовиком
  • РИА Новости

«Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтёрском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщается, и. о. заместителя председателя правительства республики Ларисе Толстыкиной поручено оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

Все службы работают на месте.

В начале ноября заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию об этом подтвердил врио главы области Владимир Сальдо.

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