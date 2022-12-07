Завершились статические испытания самолёта МС-21

Статические испытания МС-21 завершены.

Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Корпорация «Иркут» и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского завершили статические испытания самолёта МС-21», — отмечается в сообщении.

В ходе финального цикла испытаний были подтверждены прочностные характеристики самолёта.

Ранее стало известно, что три самолёта МС-21 примут участие в совместной программе пилотной эксплуатации корпорации «Иркут», входящей в ОАК госкорпорации «Ростех», и авиакомпании «Россия».

Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.