Три самолёта МС-21 будут участвовать в программе пилотной эксплуатации в авиакомпании «Россия»

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Три самолёта МС-21 примут участие в совместной программе пилотной эксплуатации корпорации «Иркут», входящей в ОАК госкорпорации «Ростех», и авиакомпании «Россия».
Три самолёта МС-21 будут участвовать в программе пилотной эксплуатации в авиакомпании «Россия»
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Всего в программе примут участие три опытных самолёта МС-21, которые будут базироваться на аэродроме «Раменское», где находится лётно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А. С. Яковлева», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолётного парка Единой дальневосточной авиакомпании за счёт покупки отечественных воздушных судов.

В сентябре вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

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