Узнать больше

Путин поручил обеспечить расширение самолётного парка Единой дальневосточной авиакомпании

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолётного парка Единой дальневосточной авиакомпании за счёт покупки отечественных воздушных судов.
Путин поручил обеспечить расширение самолётного парка Единой дальневосточной авиакомпании
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Как указывает пресс-служба Кремля, данный пункт содержится в перечне поручений.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов Единой дальневосточной авиационной компании путём приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до до 15 февраля 2023 года.

Ранее вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить