Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение самолётного парка Единой дальневосточной авиакомпании за счёт покупки отечественных воздушных судов.

Как указывает пресс-служба Кремля, данный пункт содержится в перечне поручений.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов Единой дальневосточной авиационной компании путём приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до до 15 февраля 2023 года.

Ранее вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.