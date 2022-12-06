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Кабмин России готов поддержать промышленную интеграцию металлургического комплекса ДНР

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Правительство России готово помочь в интеграции металлургического комплекса ДНР в российскую промышленность.
Кабмин России готов поддержать промышленную интеграцию металлургического комплекса ДНР
  • РИА Новости

Отмечается, что врио главы ДНР Денис Пушилин и вице-премьер России Денис Мантуров провели встречу в Москве.

«Денис Пушилин обратил внимание на необходимость проведения аудита состояния производственно-технологических мощностей металлургических предприятий ДНР, а также на необходимость интеграции производственной деятельности таких предприятий в российскую промышленность», — говорится в сообщении кабмина.

Мантуров подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку по данному вопросу.

31 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что новые регионы необходимо полностью интегрировать в транспортную систему России.

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