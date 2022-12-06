Кабмин России готов поддержать промышленную интеграцию металлургического комплекса ДНР
- РИА Новости
Отмечается, что врио главы ДНР Денис Пушилин и вице-премьер России Денис Мантуров провели встречу в Москве.
«Денис Пушилин обратил внимание на необходимость проведения аудита состояния производственно-технологических мощностей металлургических предприятий ДНР, а также на необходимость интеграции производственной деятельности таких предприятий в российскую промышленность», — говорится в сообщении кабмина.
Мантуров подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку по данному вопросу.
31 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что новые регионы необходимо полностью интегрировать в транспортную систему России.