Кабмин России готов поддержать промышленную интеграцию металлургического комплекса ДНР

Правительство России готово помочь в интеграции металлургического комплекса ДНР в российскую промышленность.

Отмечается, что врио главы ДНР Денис Пушилин и вице-премьер России Денис Мантуров провели встречу в Москве.

«Денис Пушилин обратил внимание на необходимость проведения аудита состояния производственно-технологических мощностей металлургических предприятий ДНР, а также на необходимость интеграции производственной деятельности таких предприятий в российскую промышленность», — говорится в сообщении кабмина.

Мантуров подчеркнул, что правительство готово оказать поддержку по данному вопросу.

31 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что новые регионы необходимо полностью интегрировать в транспортную систему России.