Матвиенко: новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России
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«Новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Это касается всех видов транспорта — воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного, а также городского», — цитирует её ТАСС.
По словам Матвиенко, безусловным приоритетом является обеспечение транспортной доступности новых субъектов России.
Ранее в Минэнерго сообщили, что первоначальные работы по обеспечению энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершены.