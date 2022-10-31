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Матвиенко: новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России

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Новые регионы необходимо полностью интегрировать в транспортную систему России, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Матвиенко: новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Это касается всех видов транспорта — воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного, а также городского», — цитирует её ТАСС.

По словам Матвиенко, безусловным приоритетом является обеспечение транспортной доступности новых субъектов России.

Ранее в Минэнерго сообщили, что первоначальные работы по обеспечению энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершены.

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