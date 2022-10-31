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Минэнерго: первоначальные работы по подключению потребителей в новых регионах завершены

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Первоначальные работы по обеспечению энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершены.
Минэнерго: первоначальные работы по подключению потребителей в новых регионах завершены
  • РИА Новости

Об этом сообщают в Министерстве энергетики России.

«Первоначально согласованные работы по подключению объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов, жилых домов завершены», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время идёт работа по подключению объектов в связи с увеличением потребителей и готовности домов и объектов жилищно-коммунальной сферы к приёму напряжения, которая будет завершена до 15 декабря.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилёте в подстанцию у Днепрогэса в Запорожье, в городе частично нарушено электроснабжение.

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