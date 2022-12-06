Единую систему экомониторинга разработают в России до конца 2025 года

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) заявили, что Единую систему мониторинга качества окружающей среды разработают в России до конца 2025 года.

Об этом говорится на сайте оператора.

«В рамках федпроекта по экомониторингу, который курирует вице-премьер Виктория Абрамченко, в течение 2023—2025 годов будут подготовлены мощности и создана единая информационная система состояния окружающей среды», — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, в пилотном режиме уже запущены мероприятия по созданию системы экомониторинга на территории нескольких российских регионов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО и правительство Нижегородской области договорились о строительстве комплексного объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 160 тыс. т в год.