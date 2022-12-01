В Нижегородской области построят завод по обращению с ТКО мощностью 160 тысяч тонн в год
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Как сообщает телеканал «360», об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Общая стоимость проекта — 2,9 млрд рублей.
«Общая мощность объекта составит 160 тыс. т, он будет включать в себя сортировку на 125 тыс. т, объект обработки крупногабаритных отходов на 35 тыс. т в год и объект компостирования на 50 тыс. т. Ввод в эксплуатацию объектов также будет поэтапным», — сказала Абрамченко.
Арзамасское предприятие будет обслуживать 25 муниципальных районов и городских округов региона.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.