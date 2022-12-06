В Белгородской области продлили до 21 декабря «жёлтый» уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области сообщил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлили до 21 декабря.

«Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сказал он в своём Telegram.

22 ноября Гладков заявил, что украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в котором проходят лечение люди пожилого возраста. В госпитале пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что при этом при обстреле города погибла мирная жительница.