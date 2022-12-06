Гладков заявил о начале формирования самообороны из жителей Белгородской области
- РИА Новости
По его словам, с начала спецоперации к нему не раз обращались жители Белгородской области с необходимостью начать формирование отрядов самообороны.
«Такое решение мы приняли», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что формируется несколько батальонов тех, кто по здоровью или возрасту не может быть призван в армию, но имеет боевой опыт.
22 ноября Гладков сообщил, что начал рабочий день с осмотра строительства засечной черты у границ региона с Украиной.