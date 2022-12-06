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Гладков заявил о начале формирования самообороны из жителей Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что было принято решение о формировании батальонов самообороны из жителей региона.
Гладков заявил о начале формирования самообороны из жителей Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, с начала спецоперации к нему не раз обращались жители Белгородской области с необходимостью начать формирование отрядов самообороны.

«Такое решение мы приняли», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что формируется несколько батальонов тех, кто по здоровью или возрасту не может быть призван в армию, но имеет боевой опыт.

22 ноября Гладков сообщил, что начал рабочий день с осмотра строительства засечной черты у границ региона с Украиной.

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