Подозреваемый в совершении ДТП в Подмосковье полицейский уволен из органов

Полицейский из Балашихи, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина, уволен из органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

РИА Новости