Подозреваемый в совершении ДТП в Подмосковье полицейский уволен из органов
- РИА Новости
«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что он будет привлечён к ответственности.
Задержанный подозревается в совершении ДТП в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть 44-летней женщины.
Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая, находясь за рулём автомобиля, сбила на северо-западе Москвы мать с двумя малолетними детьми.