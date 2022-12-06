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Подозреваемый в совершении ДТП в Подмосковье полицейский уволен из органов

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Полицейский из Балашихи, подозреваемый в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина, уволен из органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
Подозреваемый в совершении ДТП в Подмосковье полицейский уволен из органов
  • РИА Новости

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что он будет привлечён к ответственности.

Задержанный подозревается в совершении ДТП в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть 44-летней женщины.

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