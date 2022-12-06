Суд арестовал москвича за убийство жены, чьё тело нашли в машине на востоке Москвы

Суд в Москве арестовал мужчину за убийство жены, тело которой нашли в машине на востоке Москвы.

Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Суд избрал в отношении 65-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 февраля 2023 года», — говорится в заявлении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему).

Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки. Позднее стало известно, что у подозреваемого в убийстве изъяли револьвер системы Нагана, патроны к нему и глушитель.