У подозреваемого в убийстве женщины в Москве изъят револьвер с глушителем

Следователи изъяли револьвер системы Нагана, патроны к нему и глушитель у подозреваемого в убийстве женщины на Вешняковской улице на востоке Москвы.

«По местам проживания подозреваемого в настоящее время проводятся обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие системы Нагана, патроны к нему, а также глушитель», — говорится в сообщении столичного главка СК в Telegram.

Следствие назначило необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки.