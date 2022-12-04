У подозреваемого в убийстве женщины в Москве изъят револьвер с глушителем
- РИА Новости
«По местам проживания подозреваемого в настоящее время проводятся обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие системы Нагана, патроны к нему, а также глушитель», — говорится в сообщении столичного главка СК в Telegram.
Следствие назначило необходимые судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки.