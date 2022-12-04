В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле

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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила о задержании в Москве подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле на востоке столицы.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле
  • РИА Новости

«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы. Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — цитирует её РИА Новости.

Иванова добавила, что задержанный — 65-летний бывший супруг погибшей. Предварительно, он сообщает о событиях преступления.

Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки.

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