В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила о задержании в Москве подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле на востоке столицы.

«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы. Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — цитирует её РИА Новости.

Иванова добавила, что задержанный — 65-летний бывший супруг погибшей. Предварительно, он сообщает о событиях преступления.

Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье автомобиля в районе Вешняки.