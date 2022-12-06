Карьерный консультант Минаева посоветовала дополнить резюме сопроводительным письмом
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Существует несколько пунктов, по которым, как правило, производится оценка резюме, отметила специалист в беседе с ФАН.
Прежде всего кандидат в резюме должен отобразить все функции, которые требует открытая вакансия.
Также стоит перечислить свои достижения, сопроводив резюме уникальным письмом. Текст не должен содержать орфографических ошибок.
Дополнительным плюсом будет дружелюбие в процессе беседы и грамотные ответы на вопросы рекрутеров.
Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.