Карьерный консультант Минаева посоветовала дополнить резюме сопроводительным письмом

Карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

Существует несколько пунктов, по которым, как правило, производится оценка резюме, отметила специалист в беседе с ФАН.

Прежде всего кандидат в резюме должен отобразить все функции, которые требует открытая вакансия.

Также стоит перечислить свои достижения, сопроводив резюме уникальным письмом. Текст не должен содержать орфографических ошибок.

Дополнительным плюсом будет дружелюбие в процессе беседы и грамотные ответы на вопросы рекрутеров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.