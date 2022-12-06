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Карьерный консультант Минаева посоветовала дополнить резюме сопроводительным письмом

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Карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.
Карьерный консультант Минаева посоветовала дополнить резюме сопроводительным письмом
  • Gettyimages.ru

Существует несколько пунктов, по которым, как правило, производится оценка резюме, отметила специалист в беседе с ФАН.

Прежде всего кандидат в резюме должен отобразить все функции, которые требует открытая вакансия.

Также стоит перечислить свои достижения, сопроводив резюме уникальным письмом. Текст не должен содержать орфографических ошибок.

Дополнительным плюсом будет дружелюбие в процессе беседы и грамотные ответы на вопросы рекрутеров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.

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