Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ правозащитное содействие проведению спецоперации
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Члены совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности — о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации», — говорится в сообщении.
17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.
В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.
При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.