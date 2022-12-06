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Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ правозащитное содействие проведению спецоперации

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Президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ правозащитное содействие проведению спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Члены совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности — о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации», — говорится в сообщении.

17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека.

В частности, из состава исключены Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Игорь Каляпин и другие.

При этом военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц и ряд других новых членов были включены в Совет по правам человека.

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