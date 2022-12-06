Путин рекомендовал создать в новых регионах России органы по борьбе с коррупцией
- РИА Новости
Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральным органам власти поручено до 1 июня 2023 года сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, определить ответственных должностных лиц, а также создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Ранее Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы России в судебную систему страны.
По словам Путина, необходимо сделать всё, чтобы поддержать жителей новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.