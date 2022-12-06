Узнать больше

Путин рекомендовал создать в новых регионах России органы по борьбе с коррупцией

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей создать в них органы по борьбе с коррупцией.
Путин рекомендовал создать в новых регионах России органы по борьбе с коррупцией
  • РИА Новости

Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным органам власти поручено до 1 июня 2023 года сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, определить ответственных должностных лиц, а также создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Ранее Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы России в судебную систему страны.

По словам Путина, необходимо сделать всё, чтобы поддержать жителей новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить