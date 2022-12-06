Мишустин призвал не останавливать зимой строительство в зоне спецоперации ни на секунду

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что строительство на территории проведения специальной военной операции и в приграничных районах не должно прекращаться ни на секунду даже в зимнее время.

«Даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий. Решение таких вопросов в приоритете на территории проведения специальной военной операции, в приграничных районах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трёхлетний план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года.