Мишустин призвал не останавливать зимой строительство в зоне спецоперации ни на секунду
- РИА Новости
«Даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий. Решение таких вопросов в приоритете на территории проведения специальной военной операции, в приграничных районах», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трёхлетний план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года.