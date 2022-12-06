Генпрокурор России призвал расширить перечень товаров для параллельного импорта

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство предложило Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта.

По словам Краснова, ведомство в курсе проблем, о которых ранее на встрече с предпринимателями заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Он, в частности, отметил, что список товаров, разрешённых для ввоза в рамках параллельного импорта, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счёт упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учётом потребностей предпринимательского сообщества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим генеральный прокурор подчеркнул важность обеспечения безопасности импортируемой продукции, а также отслеживания перемещения товаров.

В конце ноября в ФТС заявили, что в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 2 млн т товаров.

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.