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Генпрокурор России призвал расширить перечень товаров для параллельного импорта

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство предложило Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта.
Генпрокурор России призвал расширить перечень товаров для параллельного импорта
  • РИА Новости

По словам Краснова, ведомство в курсе проблем, о которых ранее на встрече с предпринимателями заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Он, в частности, отметил, что список товаров, разрешённых для ввоза в рамках параллельного импорта, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счёт упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учётом потребностей предпринимательского сообщества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим генеральный прокурор подчеркнул важность обеспечения безопасности импортируемой продукции, а также отслеживания перемещения товаров. 

В конце ноября в ФТС заявили, что в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 2 млн т товаров.

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.

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