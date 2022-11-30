ФТС: в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 2 млн т критически важных товаров

Около 2 млн тонн критически важных товаров на сумму $17 млрд ввезено в Россию в рамках параллельного импорта с мая 2022 года.

Об этом в ходе выступления в Совфеде заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных товаров на сумму почти $17 млрд», — цитирует его ТАСС.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.

Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.