ФТС: в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 2 млн т критически важных товаров
- РИА Новости
Об этом в ходе выступления в Совфеде заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.
«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных товаров на сумму почти $17 млрд», — цитирует его ТАСС.
В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.
Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.