Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться.

«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо чётко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на совещании Координационного совета по обеспечению армии.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.