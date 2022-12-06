Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России
- РИА Новости
«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо чётко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на совещании Координационного совета по обеспечению армии.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.