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Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам для нужд Вооружённых сил страны должны постоянно наращиваться.
Мишустин призвал наращивать темпы выполнения задач по обеспечению ВС России
  • РИА Новости

«Темпы реализации целевых заданий должны постоянно наращиваться по всем направлениям, включая экипировку, снаряжение, медицину и строительство инфраструктуры. Сформированные производственные программы надо чётко реализовывать понятными и обоснованными сроками поставок всего необходимого», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на совещании Координационного совета по обеспечению армии.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.

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