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Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учётом опыта спецоперации

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские Вооружённые силы сосредоточатся на подготовке военных с учётом опыта спецоперации.

Об этом он сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС.

«1 декабря в Вооружённых силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учётом опыта проведения специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ за ноябрь составили свыше 8300 военных и более 460 единиц техники.

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