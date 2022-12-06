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Путин: кабмин до 15 апреля доложит о мерах по повышению доступности легковых автомобилей

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Кабмину поручили до 15 апреля доложить о мерах по повышению доступности легковых автомобилей, определив целевой показатель для 2023 года.
Путин: кабмин до 15 апреля доложит о мерах по повышению доступности легковых автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — говорится в поручении.

Также кабмину поручили обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки россиянами в нынешних условиях.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН сообщил о стабилизации ситуации с запчастями в России.

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