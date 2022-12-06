Опрос: 25% россиян назвали «обучение» словом 2022 года в области карьеры

Сервисы «Работа.ру» и СберЗдоровье провели исследование и выяснили, какие слова россияне назвали словами 2022 года в области карьеры.

Как пишет «Газета.Ru», 25% принявших участие в опросе отметили «обучение» словом года в своей карьере. 17% участников исследования назвали словом года «успех», 15% — «достижение».

В топ-5 слов года в карьере, по мнению россиян, также вошли «переработка» и «выгорание» — их отметили по 13% опрошенных. Шестое место заняла «подработка».

Ещё 10% респондентов отметили в качестве слова года «удалёнку», 7% — «руководство», 6% — «повышение», 5% — «токсичность».

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.