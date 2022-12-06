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«Технолидерами Москвы» стали коллективы из Москвы и Петербурга

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В «Цифровом деловом пространстве» состоялся финал второго городского чемпионата «Технолидеры Москвы». Победителями стали коллективы из Москвы, Петербурга, Рязани и других городов.
«Технолидерами Москвы» стали коллективы из Москвы и Петербурга
  • © Пресс-служба "Технолидеры Москвы"

Соревнования были призваны поддержать молодые таланты в научно-исследовательской, инженерной и предпринимательской деятельности в области инноваций, передаёт НТВ.

«На чемпионат было заявлено 174 проекта. Их представили молодые изобретатели из столицы и десятка других регионов нашей страны. В финал прошли 63 команды с разработками в сфере информационных технологий, робототехники, 3D-печати, промышленности. Жюри определило 15 победителей. Ими стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Самары», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице наградили победителей ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы».

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