Специалист Ефимов назвал безымянную банковскую карту нетривиальным подарком

Генеральный директор компании Vpodarok Илья Ефимов назвал популярные подарки для друзей и близких к Новому году.

Хорошим вариантом подарка будут презенты для дома и уюта. Подойдут домашний текстиль, эстетичная посуда, мелкая бытовая техника или мягкий плед, сказал эксперт «Газете.Ru».

Ещё один универсальный вариант подарка и для родных, и для друзей — подарочные карты и электронные сертификаты.

Если же подарок найти не удаётся, куда проще преподнести деньги — это лучше сделать нетривиально.

«Денежным конвертом сложно удивить, поэтому современным и необычным вариантом могут стать предоплаченные банковские карты. Это безымянные карточки, которые не привязаны к конкретному лицу», — уточнил Ефимов.

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