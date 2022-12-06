РИА Новости: число погибших при хлопке газа в Нижневартовске возросло до десяти
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Югре.
Позднее в ведомстве уточнили, что официально подтверждена гибель пяти человек, трое считаются пропавшими без вести.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.