РИА Новости: число погибших при хлопке газа в Нижневартовске возросло до десяти

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до десяти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Югре.

Позднее в ведомстве уточнили, что официально подтверждена гибель пяти человек, трое считаются пропавшими без вести.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.

Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.