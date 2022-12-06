МЧС: число погибших при ЧП с газом в Нижневартовске возросло до семи
«В 5:54 (3:54 мск. — RT) поступило сообщение, предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Отмечается, что разбор завалов будет продолжен.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.