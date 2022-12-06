МЧС: число погибших при ЧП с газом в Нижневартовске возросло до семи

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов обрушившегося при взрыве газа жилого дома в Нижневартовске. Таким образом, число погибших возросло до семи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Югре.

«В 5:54 (3:54 мск. — RT) поступило сообщение, предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия», — цитирует РИА Новости представителя ведомства. Отмечается, что разбор завалов будет продолжен. Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причиной взрыва в доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.