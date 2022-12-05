В Удмуртии выявили 192 случая коронавируса за сутки

В Удмуртии выявили 192 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«83 заболевших выявлено активно, отмечено 54 семейных очага», — заявили в ведомстве.

Тем временем, в Приморском крае с 4 по 5 декабря COVID-19 заболел 41 житель, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 207 093.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.