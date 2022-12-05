В Татарстане зафиксировали 84 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 84 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 190 920. Вылечились 187 852 жителя, в том числе 84 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Пермском крае рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«Среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Отмечена циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) 2009», — заявили в ведомстве.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.