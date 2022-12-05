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Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников МВД России с 2023 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января 2023 года штатной численности сотрудников Министерства внутренних дел на 27 190 человек.
Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников МВД России с 2023 года
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации... с 1 января 2023 г. в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников», — говорится в указе.

Ранее Путин отметил смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе российской специальной военной операции на Украине.

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