Путин подписал указ об увеличении штатной численности сотрудников МВД России с 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января 2023 года штатной численности сотрудников Министерства внутренних дел на 27 190 человек.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации... с 1 января 2023 г. в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников», — говорится в указе.

Ранее Путин отметил смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе российской специальной военной операции на Украине.