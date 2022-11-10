Путин отметил смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе спецоперации
Путин подчеркнул, что в данный момент перед МВД стоят сложные и ответственные задачи.
«Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — указал российский президент.
Путин обратил внимание на снижение числа преступлений в России, а также на успехи в пресечении организованной преступности.
Российский лидер также пожелал успехов и здоровья всем причастным к празднику.
Ранее Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Андрею Храпову.