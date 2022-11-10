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Путин отметил смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе спецоперации

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел всех причастных к празднику, отметив смелую и решительную работу сотрудников МВД в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Путин подчеркнул, что в данный момент перед МВД стоят сложные и ответственные задачи.

«Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — указал российский президент.

Путин обратил внимание на снижение числа преступлений в России, а также на успехи в пресечении организованной преступности.

Российский лидер также пожелал успехов и здоровья всем причастным к празднику.

Ранее Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции замглавы МВД России Андрею Храпову.

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