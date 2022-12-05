В Челябинской области подтвердили 107 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области подтвердили 107 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1352 жителя. Общее число заболевших в регионе достигло 394 042.

Также в пресс-службе областного Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, передаёт URA.RU.

«Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 70,2%», — заявили в ведомстве.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.