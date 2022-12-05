В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 236 027 жителей, в том числе 18 за минувшие 24 часа.

Тем временем, Ленинградская область получила партию распылителей для назальной вакцинации от COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Всего поступило 202 400 насадок.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.