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В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 236 027 жителей, в том числе 18 за минувшие 24 часа.

Тем временем, Ленинградская область получила партию распылителей для назальной вакцинации от COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Всего поступило 202 400 насадок.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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